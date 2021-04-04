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Dikmen ve Oran’ı birbirine bağlayan caddeye bariyer ve aydınlatma talebi

Dikmen ve Oran’ı birbirine bağlayan İlker Caddesi’nin bir kenarında bariyer olmaması ve akşam aydınlatmalarının yanmaması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Vatandaşlar ABB’den yolda iyileştirme çalışması yapılmasını istiyor. 
Dikmen ve Oran’ı birbirine bağlayan caddeye bariyer ve aydınlatma talebi

Dikmen’le Oran Sitesi’ni birbirine bağlayan önemli caddelerden biri olan İlker Caddesi’nden yolun bir tarafının uçurum olması ve herhangi bir bariyer bulunmaması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Hava karardığında aydınlatma da bulunmayan caddede her iki yönden de gelen araçlar yan yana geldiklerinde tehlikenin boyutu katlanıyor. Yolu kullanan vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden caddenin uçuruma bakan tarafına bariyer yapılmasını, aydınlatma ışıklarının da caddeye yerleştirilmesini istiyor. 

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AYDINLATMA YOK BARİYER YOK 
Devamlı yolu kullanan vatandaşlar yolun özellikle akşam saatlerinde aydınlatma olmadığı için karşıdan gelen aracın ışıklarının gözlerini alması nedeniyle tehlike hale geldiğini belirterek, “Dikmen ile Oran arasında en kestirme yollardan birisi bu diyebiliriz. Sabah ve akşam mesai giriş çıkış saatlerinde bu caddede yoğunluk yaşanıyor. Ancak caddenin bir tarafı gördüğünüz gibi uçurum. Karşılıklı iki araba geçerken tehlike yaşanıyor. Hatta bu yolu bazen kamyonlar kullanabiliyor ve viraj esnasında karşılaşırsanız uçuruma yaklaşıyorsunuz. Yolun akşamları bir de aydınlatması yok.

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Sokak lambaları yanmıyor zifiri karanlıkta iki araba karşılaştığında ışıklar göz aldığı için uçuruma yanaşmanız durumu daha tehlikeli hale geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden yol kenarına bariyer ve aydınlatma çalışmaları konusunda burada çalışma yapmalarını istiyoruz” ifadelerine yer verdi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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