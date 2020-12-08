Dileği gerçek oldu

Küçük bir çocuğun kedi evi isteğini yanıtsız bırakmayan Başkan Esen, yaptırdığı kedi evini kendi elleri ile küçük Ahmet’e teslim etti.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, çocukların isteklerini yerine getirmeye devam ediyor. Ahmet Uysal’ın “Merhaba Başkanım. Ben çok üzülüyorum, mahallemizde bir sürü kedimiz var, mama veriyoruz, besliyoruz. Benim adım Ahmet Uysal. Lütfen onlar için yuva gönderir misin?” sözleri Başkan Esen’i harekete geçirdi. Esen, sosyal medya aracılığı ile isteğini bildiren Ahmet için acil olarak kedi evi yaptırarak kendisine ulaştırdı.

Ahmet’i mahallesinde ziyaret eden Esen, “Annemlerde var sekiz tane kedi, iş yerinde var altı tane kedi, bende var iki kedi, bir tane de köpeğim var. Sen böyle duyarlı olursun da biz sessiz kalır mıyız? Seni mutlu etmek bizi de çok sevindirdi.” dedi.

Küçük Ahmet, Başkan amcası ile birlikte kedi evinin yanına mama kapları koyarak mahalledeki kedileri sevdi. Esen, kentteki tüm canlıların kendilerine emanet olduğunu söyledi.