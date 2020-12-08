  • BIST 1.340
  • Altın 469,651
  • Dolar 7,8097
  • Euro 9,4578
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Dileği gerçek oldu

Küçük bir çocuğun kedi evi isteğini yanıtsız bırakmayan Başkan Esen,  yaptırdığı kedi evini kendi elleri ile küçük Ahmet’e teslim etti.
Dileği gerçek oldu

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, çocukların isteklerini yerine getirmeye devam ediyor. Ahmet Uysal’ın “Merhaba Başkanım. Ben çok üzülüyorum, mahallemizde bir sürü kedimiz var, mama veriyoruz, besliyoruz. Benim adım Ahmet Uysal. Lütfen onlar için yuva gönderir misin?” sözleri Başkan Esen’i harekete geçirdi.  Esen, sosyal medya aracılığı ile isteğini bildiren Ahmet için acil olarak kedi evi yaptırarak kendisine ulaştırdı. 

5-038.jpg

Ahmet’i mahallesinde ziyaret eden Esen, “Annemlerde var sekiz tane kedi, iş yerinde var altı tane kedi, bende var iki kedi, bir tane de köpeğim var. Sen böyle duyarlı olursun da biz sessiz kalır mıyız? Seni mutlu etmek bizi de çok sevindirdi.” dedi. 

1-132.jpg

Küçük Ahmet, Başkan amcası ile birlikte kedi evinin yanına mama kapları koyarak mahalledeki kedileri sevdi. Esen, kentteki tüm canlıların kendilerine emanet olduğunu söyledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İbadethaneler dezenfekte edildi08 Aralık 2020 Salı 06:01
  • Sokağa çıkma kısıtlaması fırsatı temizliğe çevrildi08 Aralık 2020 Salı 06:00
  • Sevgi Çiçeği, özel koruma altında08 Aralık 2020 Salı 05:34
  • Birinci etap tamam08 Aralık 2020 Salı 04:33
  • İkinci sayısı dijital ortamda08 Aralık 2020 Salı 03:31
  • Tarihi konak hayata dönüyor08 Aralık 2020 Salı 02:30
  • Yasaklama kararına yufkacılardan tepki08 Aralık 2020 Salı 01:39
  • 1900 kişi başvurdu07 Aralık 2020 Pazartesi 06:01
  • Muhtarlara dezenfektan dağıtıldı07 Aralık 2020 Pazartesi 06:00
  • Büyükşehir’den “Mor Haritam”07 Aralık 2020 Pazartesi 05:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti