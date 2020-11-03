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Dilek ağacına tıbbi maske astılar

MARMARA Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden araştırma görevlisi Yelda Ülker, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyünde, adaklarıyla meşhur Zeus Atları (Sunağı) gezisinde, ağaçlara onlarca kişi tarafından tıbbi maskelerin asıldığını görüntüledi
Dilek ağacına tıbbi maske astılar

Zeus Atları'nın köyün denize bakan tarafında yer aldığını belirten Yelda Ülker, “Çok tanrılı eski uygarlıklarda, bütün önemli olaylardan önce veya sonra sunaklarda veya mabetlerde işlerin iyi gitmesi için adaklar adanır, tanrılara hediyeler sunulurmuş. Bu gelenek yüzyıllar boyu devam etmiş ve günümüzde de burayı ziyaret eden insanlar ağaçlara bağladıkları çaput tarzı şeylerle dileklerde bulunuyor" dedi.

Geçen hafta yaptığı gezide ağaçlarda çok sayıda tıbbi maske takılı olduğunu gördüğünü belirten Ülker, "Koronavirüsten korunmak amacıyla kullanılan maskeleri insanlar burada ağaçlara asarak dilekte bulunmuş. Umarım kullanılmış maskeler değildir" diye konuştu.

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