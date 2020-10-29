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Dilek Uyar’ın objektifinden Çubuk-1 Barajı

Büyükşehir Belediyesinin pandemiyle mücadelesini uluslararası platforma taşıyan fotoğraf sanatçısı Dilek Uyar, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı ile eşsiz sonbahar manzaralarını fotoğraf karelerine taşıdı.
Dilek Uyar’ın objektifinden Çubuk-1 Barajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını yapacağı Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda gece ve gündüz çekimler yapan Dilek Uyar, yenilenen barajın her noktasını tek tek fotoğrafladı.      

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ÇUBUK-1 BARAJI’NDAN ÖZEL KARELER
Ankara Metrosu’nda daha önce Büyükşehir Belediyesinin COVID-19 mücadelesini görüntüleyen ve fotoğrafları National Geographic Your Shot’un instagram sayfasında yayımlanan Dilek Uyar, kentin birçok noktasında çalışmalarını sürdürüyor. 

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Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından 2017 National Geographic Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın birincisi, 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nda Türkiye Ulusal Ödülü sahibi olan Uyar, Başkent’i tarihi noktalarıyla birlikte dünyaya tanıtıyor. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Uyar, Ankara Büyükşehir Belediyesinin tarihi simgelerini gün yüzüne çıkardığı yerler arasında bulunan Çubuk-1 Barajı’nı sonbaharın renkleriyle fotoğraf karelerine yansıtırken, birbirinden güzel fotoğraflar dijital ortama taşınarak Büyükşehir Belediyesi internet sayfasında da (www.ankara.bel.tr) yayımlanmaya başladı.

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