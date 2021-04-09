Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda alageyik sayısı 10 yılda 2.5 kat arttı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yaptığı fotokapan çalışmasında anavatanı Türkiye olan alageyikler, doğal ortamında görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda, fotokapan çalışması yaptı. Çalışma kapsamında Milli Park'ın vatandaşların girişine kapalı olan 4 hektarlık kısmına görevliler tarafından fotokapanlar yerleştirildi. Bahar ayının gelmesiyle birlikte yeşeren taze otlarla beslenmek için alçak kesimlere inen alageyikler, fotokapanlar ile doğal ortamında görüntülendi. Görüntülerde, nesli tehlike altında olan alageyiklerin bir süre beslenip daha sonra boynuzlarını tokuşturdukları görüldü. Fotokapan verilerine göre yapılan sayımda ise 2011 yılında 20 olan alageyik sayısının 51 civarına ulaştığı tespit edildi.

'MUTLULUK VERİCİ'

Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Aşık, "Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan 2011 yılında alınan 20 alageyik, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda doğal ortama salınmıştı. Fotokapan görüntülerinde yeni yavruların da dünyaya geldiğini görüyoruz. Nesli tehlike altında olan alageyik sayısının Kuşadası'nda yıllar geçtikçe artması bizim için mutluluk verici" diye konuştu.