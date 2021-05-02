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Dillerin, dinlerin buluştuğu Midyat'ta UNESCO sevinci 

Mardin'in Midyat Çevresi Geç Antik ve Ortaçağ Kilise ve Manastırları'nın,  UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesi ilçede sevinçle karşılandı.
Dillerin, dinlerin buluştuğu Midyat'ta UNESCO sevinci 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Erzincan Kemaliye Tarihi Kenti ile Mardin Midyat Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Orta Çağ Kilise-Manastırlarının Dünya Geçici Miras Listesi'ne eklendiği duyuruldu. Midyat ve Kemaliye ile birlikte 80 kültürel, 2 karma ve 3 doğal olmak üzere toplam Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde 85 mirası bulunuyor.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 'dillerin, dinlerin buluştuğu yer' olarak bilinen Midyat ilçesinin Tur Abdin bölgesi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla ilgili Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçede yaşayan halkların yüz yıllardır barış içerisinde yaşadığını söyledi. Şahin, ilçede bulunan tarihi, kilise, manastır, katedral ve ören yerleri için bir süre önce UNESCO Teknik ve İnceleme Gezisi düzenlendiklerini belirterek, "Bu çalışmalarımız neticesinde 30 Nisan tarihi itibarıyla Midyat Dünya Kültür Geçici Listesi'ne alınmış oldu. Midyat kadim bir şehirdir. Midyat gerçek anlamda otantik bir Avrupa Birliği'dir. Burada Müslümanı, Kürdü, Arabı, Yezidi'si ile huzur ve barış içerisinde yıllardır yaşamaktadırlar. Herkesi buraya davet ediyorum. Midyat insanı misafirperverdir, hoş görülüdür. Midyat'ın Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması ilişkin başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOK BÜYÜK BİR YER ALTI ŞEHRİNİ KEŞFETTİK'

Midyat'ta 9 tarihi eserin Dünya Mirası Geçici Listesi'ne yer aldığını anlatan Başkan Şahin, ilçede büyük bir yer altı şehri keşfedildiğini ve yakın bir zamanda açıklanacağını söyledi. Şahin, "Buranın tarihi çok eski. Yer altı ve yer üstü tarihi zenginliklerimiz çok. Şu anda sit alanında çok büyük bir yer altı şehrini keşfetmiş bulunmaktayız. İnşallah çok kısa zamanda Kültür ve Turizm Bakanı'mızı burada ağırlamak suretiyle basına açıklayacaklar. Gastronomi olarak mutfağımız çok farklı. Çok kadim bir şehir adeta bir film platosudur. Diziler ve filmler çekiliyor. Şu anda da dizi filmleri devam etmektedir" diye konuştu. 

'SÜRYANİLER GELİŞMELERDEN MEMNUN'

Süryanilerin yaşadığı Midyat kırsal Anıtlı Mahalle Muhtarı Habip Doğan ise bu gelişmeyle birlikte ilçenin turizm potansiyelinin de artacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu kadar tarihi değeri olan bir kütür varlığını Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındıktan sonra daha çok daha kolay bir şekilde tanıtımı yapılabilir bütün dünyaya. Hatta birçok turist çekebilir burası. Gezilecek çok tarihi mekan var. İnanıyorum ki hepimiz için çok güzel şeyler olacaktır. Çok insan gelecek ve bu hepimizi sevindirecek."

'BİR MİMARİ DİLİN ORTAYA ÇIKIŞINA TANIKLIK EDİYOR'

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Midyat'ın Tur Abidin bölgesinin Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasını ilçenin tanıtımı yaparak duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hristiyanlığın erken dönemlerinden itibaren yoğun imar faaliyetinin yaşandığı manastır mimarisinin erken örneklerini sunan Mardin'in Midyat ilçesindeki bir kireçtaşı platosu olan Tur Abdin bölgesi, tarih boyunca Süryani Ortodoks cemaati ile ilişkilendirilebilen bir mimari dilin ortaya çıkışına tanıklık ediyor. Çeşitli dönemlere ait yaklaşık 80 köy ve 70 manastırın yer aldığı eşsiz bir kültürel peyzaja sahip olan Tur Abdin bölgesinde Meryem Ana Manastırı, Mor Sobo Katedrali, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi gibi ihtişamlı yapılar varlıklarını günümüze kadar taşıyan ender mimari yapıtların başında geliyor" denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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