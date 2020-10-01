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Dilucu'nda rekor miktarda 'metamfetamin' ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Dilucu Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 260 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeyle tek seferde yapılan en büyük miktardaki metamfetamin yakalamasına imza atıldı.
Dilucu'nda rekor miktarda 'metamfetamin' ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Dilucu Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 260 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeyle tek seferde yapılan en büyük miktardaki metamfetamin yakalamasına imza atıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Iğdır'daki Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı bir tırda Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan kontrollerde, aracın deposunda akaryakıt haricinde akışkan bir sıvı bulunduğundan şüphelenildi.

Tır, narkotik dedektör köpeği ile kontrol edildi. Köpeğin tırın depolarından birine tepki vermesi üzerine depoda bulunan sıvıdan numune alındı. Yapılan analizde bu sıvının "metamfetamin hidroklorür" olduğu anlaşıldı. Depo yerinden sökülerek uyuşturucu madde boşaltıldı. Depoda toplam 260 kilogram metamfetamin olduğu belirlendi.

Yakıt izlenimi verilmek istenilen, gece saatlerinde gümrük kapısına getirilerek kontrol görmeden Türkiye'ye sokulabileceği düşünülen rekor miktardaki uyuşturucu, Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati ve uzmanlığı sayesinde ele geçirildi.

Tıra el konuldu, sürücü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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