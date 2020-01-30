Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir: STK'lar birleştiricidir

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir STK’ların siyasallaştığı uyarısında bulunarak, “STK’ların birlik, bütünlüğü sağlayan bir denge görevi vardır” dedi.

Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (Din-Bir-Sen) Başkanı Yusuf Özdemir geçtiğimiz gün Din Bir Sen Genel Merkezi’nde gazetemize konuştu. Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) siyasallaşmasının toplum bütünlük yapısına aykırı olduğuna ve buna zarar vereceğine değinen Özdemir, “STK’ların siyasallaşması toplumun bütünlük yapısına zarar verir. STK’ların toplumu birleştirici bir yükümlülüğü de vardır” dedi. Özdemir, “STK’lar yalnızca adalet, liyakat ve ehliyet diye haykırmalıdır” dedi.

SORUNLAR ÇÖZÜLÜR ÖNEMLİ OLAN AYRIŞMA YAPILMAMASI

‘Öncelikli hedef liyakat olmalıdır’ diyen Özdemir, “Kamuda tıkanan sistemler çözebilir. Oturulur yaşanan tıkanıklıklar giderilir, çalışanların özlük hakları ve hukukları bir şekilde halledilir. Önemli olan bizim kamuda ana temayı iyi yakalamamız gerekiyor. Devletin varlığı bütünlüğü için kamu çalışanlarının siyasi ve ideolojik ayrışmamaya sokulmaması gerekmektedir. İşe alınırken hangi partili olduğu gözetilirse bir sonraki parti geldiğinde de yine aynı sıkıntı yaşanıyor. Bizler sivil toplum örgütleri olarak Adalet, liyakat ve ehliyeti haykırmamız gerekiyor. Bu konuda girişimlerde bulunarak gerçek hak sahiplerinin işlerine ulaşmasını sağlamamız gerekiyor” diye konuştu.

DEVLET İŞLEYİŞİNE ZARAR VERİR

STK’ların siyasallaşmasının devlet işleyişinde de sorunlar yaşatabileceğini savunan Özdemir şunları söyledi:

“STK’lar siyasetle ilişki kurarak sürekli kendi gücünü oluşturmaya çalışıyor. Her gelen başka bir yönetim ‘kendi adamım’ anlayışı ile bakıyor. Bakın bu çok tehlikelidir. Devlette devamlılık esastır. Böyle olursa hep bir çatışma olur ve yıpranan devlet olur. STK’ların belirli bir yapıda tutulmaya çalışılması devletin işlevine, yürüyüşüne zarar verir.”

STK’LARIN DENGE GÖREVİ VARDIR

“STK’lar bir denge konumundadır. Sivilleşmemizin bir özelliği olmalı. Biz bu dengeyi tamamen bir siyasi noktaya çekersek kutuplaşmaların bir yanı olursak kimler dengeyi kuracak? İşte o zaman kötü niyetli örgütler bu dengeyi kurmaya çalışır. STK’lar gerçek manada denge kurma aşamasında çalışırsa devlet işleyişinin çok faydasına olur.”

ADALET, LİYAKAT, EHLİYET

Sözlerine şöyle devam eden Özdemir, “Din-Bir-Sen olarak ‘Adalet, Ehliyet ve Liyakata Evet, Torpil Sendikacılığına Hayır’ anlayışla sendikacılığı değerlendiriyor ve çalışmalarımızı, politikamızı buna göre beliriyoruz. Ne yazık ki bugün sahada üyelerimize mobing var. Çalışanlar sendikasını değiştirdiklerinde önlerine zorluklar çıkartılıyor. Bunlarla mücadele vermek zorunda kalıyoruz. Din-Bir-Sen Genel Başkanı olarak il başkanlarıma her zaman söylediğim bir söz var. Sendika yüzünden bir kardeşinle, arkadaşınla muhabbeti kesiyorsan ben seni görevden alırım seninle çalışmam. Bizde sendika ismi önemli değildir.”

ANKARA’DA 400 ÜYEMİZ VAR

“Ankara’da diyanet alanında çoğunluk olarak 3’üncü sıradayız. Mamak ağırlıklı olmak üzere imam, Kuran kursu hocası ve müftülük çalışanları olmak üzere 400 üyemiz var” ifadelerine sözlerine son verdi.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

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