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Din görevlileri ile buluştu

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Pursaklar'da görev yapan din görevlileri ile kahvaltıda bir araya geldi.
Din görevlileri ile buluştu

Pursaklar’da ilçe halkına hizmet veren her kesimle sık sık bir araya gelerek belediye çalışmaları hakkında bilgiler verip istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Meslek Grupları ve Esnaf Buluşmaları” programı kapsamında din görevlilerini misafir etti.

Din görevlileri ile gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Ertuğrul Çetin'in yanı sıra İlçe Müftüsü Nihat Sevil, Belediye Başkan yardımcıları, cami dernek başkanları ve birim müdürleri katılım sağladı.

Yoğun katılım sağlayan din görevlilerine detaylı bir sunum yapan Başkan Ertuğrul Çetin, tamamlanan ve devam eden projeler, ilçeye seviye atlatacak projeler ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

‘‘Herkesin ve her kesimin belediyesi olarak gönüllere girerek hizmetler yapıyoruz’’

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçe Müftümüz Nihat Sevil ile birlikte Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile ilçemizdeki din görevlileri ve Cami Dernek Başkanları ile bir araya gelerek yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Herkesin ve her kesimin belediyesi olarak gönüllere girerek hizmetler yapıyoruz. Sosyal, kültürel, temizlik ve ulaşım alanındaki sorumluluklarımızı yerine getirerek Pursaklar’ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getiriyoruz. Katılımları için din görevlilerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ederim’’ dedi.

Kahvaltı programının ardından Başkan Ertuğrul Çetin, din görevlileri ve cami dernek başkanlarına, ilçede yapım çalışmaları tamamlanan ve devam eden Endemik Vadi, Evcil Hayvanlar Parkı ve Veterinerlik Tesisleri, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'ni gezdirdi.

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