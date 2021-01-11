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Din görevlilerine aşı talebi

Diyanet Sen vefa destek grupları ve filyasyon ekibinde görev alan din görevlilerinin yüksek bulaş riski içerisinde olduğunu hatırlatarak, burada görev alan din görevlilerinin de öncelikli aşılanması gerekenler listesine alınmasını istedi.
Din görevlilerine aşı talebi

Memur Sen Konfederasyonu’na bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası  (Diyanet-Sen) , ülke genelinde planlamaya alınan Koronavirüs (Covid-19) aşılama çerçevesinde sağlık çalışanları gibi Filyasyon, İzolasyon, Vefa Destek Risk gruplarında görev alan din görevlilerinin de öncelikli aşılanması gerekenler listesine alınmasını istedi.

FİLYASYON EKİBİNDE GÖREV ALIYORLAR
Diyanet Sen Sağlık Bakanlığına bir dilekçe göndererek din görevlilerinin de öncelikli aşılanmasını talep etti. Konu hakkında sendikanın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Bilindiği üzere geçen yılın başından beri dünyayı ve ülkemizi etkisi altına olan Covit-19 ile mücadele devam etmektedir. Bu kapsamda ülkemizde de bazı tedbirler alınmış, Vefa Destek Grupları, Filyasyon-İzolasyon Ekipleri, İSDEM gibi merkezler kurulmuş ve buralarda kamu görevlileri görevlendirilmiştir.”

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YÜKSEK BULAŞ RİSKİ İÇİNDELER
“Bu kapsamda Vefa Destek Gruplarında ve Filyasyon ekiplerinde ağırlıklı olarak din görevlileri görevlendirilmiştir. Büyük bir özveri ile bu görevi yerine getiren din görevlilerimiz maalesef yüksek bir bulaş riski ile karşı karşıyadır. Pandemi süresince büyük fedakarlıklarla bu görevleri yürüten ve halen yürütmekte olan din görevlerimiz öncelikli aşılanacaklar listesine alınmalıdır.”

BAKANLIĞA DİLEKÇE GÖNDERDİLER
Din görevlilerinin haklarını her platformda dile getiren Diyanet-Sen, Sağlık Bakanlığı’na yazdığı bir dilekçe ile yüksek bulaş riski bulunan Vefa Destek Grupları, Filyasyon-İzolasyon Ekiplerinde görev alan din görevlilerinin de sağlık çalışanları gibi öncelikli aşılanacaklar listesine alınmasını istedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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