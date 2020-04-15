  • BIST 96.539
  • Altın 380,529
  • Dolar 6,8685
  • Euro 7,4948
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 12 °C
»

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Keleş'ten 'oruç kararı'na ilişkin değerlendirme

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, "Sağlık sorunları nedeniyle bir kişinin oruç tutamaması, başkalarının oruç tutmasına mani değil. " dedi.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Keleş'ten 'oruç kararı'na ilişkin değerlendirme

 Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Kurul'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oruçla ilgili açıkladığı karara ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl ramazanın ilk teravih namazının 23 Nisan Perşembe günü kılınacağını bildiren Keleş, ramazanın ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacağını ve aynı gün ilk iftarın yapılacağını kaydetti.

Keleş, koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşların cuma ve cemaatle namaz, zekat ve oruçla ilgili konularda elektronik posta, telefon ve mektup aracılığıyla pek çok soru yönelttiğini belirterek, Kurul'daki üyelerin telekonferans yoluyla yaptığı toplantılarda bu konuları değerlendirdiğini söyledi.

"İnsanların tedavisi ve sağlığı daha önemli"
Sağlığı yerinde olan ve büluğ çağına girmiş her Müslüman'ın oruç tutmasının farz olduğunu belirten Keleş, "Sağlık sorunları nedeniyle bir kişinin oruç tutamaması, başkalarının oruç tutmasına mani değil. Böyle olduğu için ramazanın toptan ertelenmesi veya orucun toptan terk edilmesi söz konusu olamazdı. Bu duruma Kurul'un açıklamasında da yer verdik." diye konuştu.

Keleş, koronavirüs tedavisi gören hastaların oruç tutma durumuna değinerek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs hastalığına yakalanmış olan bir Müslüman'ın tedavi süreci dolayısıyla orucunu tutmaması gerekiyor. Çünkü insanların tedavisi ve sağlığı daha önemli. Kronik rahatsızlığı bulunanlar, oruç tuttuğu takdirde hastalığı artacak veya iyileşmesi gecikecekse, oruç tutmama konusunda mazeretleri var. Hamile veya bebeğini emziren kadınlar da oruçlarını daha sonra tutmak üzere kazaya bırakabilirler."

"Tıp alanındaki uzmanlarla istişare ettik"
Kurul'un koronavirüsle mücadele sürecinde aldığı oruçla ilgili karara yönelik eleştirilere de değinen Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kişi oruç tuttuğu takdirde oruç sağlığına zarar verecekse, hastalanacaksa veya hastalığının durumu kötüye gidecekse, bütün bu durumlar bilgiye dayalı, işin ehli ve orucun ne olduğunu bilen bir doktor tarafından iletilmesi gerekiyor. Bu durumda kişiler orucunu erteler, daha sonra iyileşince kaza eder.

Herkese 'oruç tutmayın, oruç size zarar verir' şeklinde söylemin doğru olmadığını tıp otoriteleri de söylüyor. Bu alanda otorite olan onlarca tıp profesörüyle istişare ettik. Onlar bize, 'Orucun bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkilediğine dair herhangi bir bilimsel kanıt yok.' dedi. Din İşleri Yüksek Kurulu, kendisini doktorların yerine koymaz. Kurul'un en önemli özelliklerinden biri, alan uzmanlarıyla istişare etmesidir."

"Orucun, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair araştırmalar var"
Keleş, orucun, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair araştırmaların bulunduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda hem oruca hem de oruç tutmak gibi aralıklı uzun süreli aç kalmaya yönelik araştırmaların yapıldığını bildirdi.

Aralıklı uzun süreli aç kalmanın, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve hücreleri yenilediğini anlatan Keleş, şu bilgileri verdi:

"Bir de doğrudan oruç tutanlar üzerinde yapılmış bilimsel araştırmalar var. Mesela ramazanda oruç tutanlar ve oruç tutmayanlardan gruplar oluşturularak bunların kan değerlerine bakılmış. Aradan bir hafta veya 15 gün geçtikten sonra tekrar kan değerleri incelenince orucun, kan değerleri, kalp ve kolesterollerinde olumlu yönde yararları tespit edildi."

"Dinimiz kolaylık dinidir"
Ekrem Keleş, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız oruçla ilgili karar konusunda müsterih olsun. İnsanların hastalık konusunda bireysel olarak bir mazereti varsa, doktoruyla istişare ederek karar verilir. İslam dini, insanın kendisini tehlikeye atmasını istemez. Bir kişinin oruç tutması sağlığı açısından zararlıysa, o kişiye zaten dinimiz izin vermiş. Din İşleri Yüksek Kurulu, insanların sağlığının ne durumda olduğunu bilemez ama biz genel ilkeyi belirtiriz.

İnsanlar, oruç tutması durumunda sağlığına zarar gelecekse tutmayabilir, erteleyebilir. Orucunu sonra iyileşince kaza eder, kaza da edemezse orucunun fidyesini verir. Oruçla ilgili Peygamber Efendimizin, 'Oruç tutun, sıhhat bulasınız.' hadisi var. Bu hadis genel olarak orucun sağlığımız açısından yararlı olduğunu ifade ediyor. Bireysel olarak mazeretleri olanlar için zaten ruhsatlar verilmiş. Dinimiz kolaylık dinidir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple’dan salgınla mücadelede hareketliliği ölçen veri sitesi15 Nisan 2020 Çarşamba 11:13
  • Demir yollarında 'insansız' taşıma dönemi15 Nisan 2020 Çarşamba 09:53
  • Yurtlarda karantinaya alınan vatandaşların tahliyesi sürüyor15 Nisan 2020 Çarşamba 09:17
  • Kırşehir'de pazar esnafından gıda yardımı14 Nisan 2020 Salı 23:08
  • THY tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs'a kadar durdurdu14 Nisan 2020 Salı 15:38
  • Başkentte 'Evde kal' çağrısına yeterince uyulmuyor14 Nisan 2020 Salı 14:55
  • Neymar'dan '7. Koğuştaki Mucize'paylaşımı: Çocuk gibi ağladım14 Nisan 2020 Salı 13:50
  • Başkentin sembolü Atakule Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı14 Nisan 2020 Salı 09:19
  • Yabancı öğrenciler maske üreterek Türkiye'ye vefa borcunu ödüyor13 Nisan 2020 Pazartesi 11:54
  • Sürücülere 'meydanı boş bulup gazlamayın' uyarısı13 Nisan 2020 Pazartesi 11:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti