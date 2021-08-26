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Din İşleri Yüksek Kurulu son noktayı koydu: Midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karide yemek caiz mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan fetvada "Balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarını yemek helal değildir" ifadelerine yer verildi.
Din İşleri Yüksek Kurulu son noktayı koydu: Midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karide yemek caiz mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan fetvada; yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye ve kurbağa gibi deniz ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekildi

."DENİZİN SUYU TEMİZ, ÖLÜSÜ HELALDİR"

"Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir" ifadelerinin yer aldığı fetvada, şöyle denildi: "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen 'deniz hayvanları' ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir.

ŞAFİİ MEZHEBİNDE AYRIM

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir.

Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir."

İşte yöneltilen soru ve Diyanet'in cevabı;

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