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Dindar patronlara asgari ücret çağrısı “KAPI DIŞARI EDİN”

SP GİK Üyesi Abdullah Sevim, “geçinmeye yetmiyor” dediği asgari ücret konusunda "dindar işverenlere" dikkat çeken bir çağrı yaptı. Sevim, “Gelin, asgari ücreti, şirketlerinizden kapı dışarı edin."
Dindar patronlara asgari ücret çağrısı “KAPI DIŞARI EDİN”

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Sevim, 2021 asgari ücretinin belirlenmesinin ardından dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Asgari ücretin geçinmeye yetmeyeceğini belirten Sevim, özellikle "dindar işverenlere" seslenerek "Gelin, asgari ücreti, deneme süreleri hariç, şirketlerinizden kapı dışarı edin" dedi. 

İŞÇİ İÇİN HÜSRAN
SP’li Sevim, sosyal medya hesaplarında yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücret görüşmeleri, bu yıl da hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Beklenin üzerinde bir zam gerçekleşse de, geçinmeye yetecek bir rakam, her yıl olduğu gibi, bu yıl da belirlenemedi. Hükümet ile patron uzlaştı. Sonuç işçi için yine hüsran oldu. Tabii içinde Saadet Partili Kahta Belediyesi'nin de bulunduğu bazı belediyeler, mevcut rakamdan daha yüksek asgari ücretler belirledi. Asgari ücret görüşmeleri, son yıllarda olduğuna benzer bir şekilde nihayete erdi.” 

8lx3t3ws_400x400-002.jpgKAPİTALİST MANTIĞA BOYUN EĞİLİYOR
“Asgari ücret ile ilgili sorun olan başka meseleler de var elbette. Bu ülkede asgari ücret, maalesef, yaygın ücrete dönüşmüş durumda! Bu işin bir kısmı. Öteki kısmı ise bana göre dindar işverenlerin/patronların asgari ücrete genel-geçer ücret muamelesi yapmaları. Kapitalist mantığa boyun eğmeleri.” 

DİNLAR İŞVERENLERE ÇAĞRI: KAPI DIŞARI EDİN
Ben buradan, dindar işverenlere açık bir çağrı yapmak istiyorum. Biliyorum ki, her biriniz yardım yapıyor, elinizden geldiğince yurtiçi ve dışında fakiri gözetiyorsunuz. Bunu yapmanız elbette ki güzel ancak bunu yaparken işçilerinizi asgari ücrete mahkum etmeniz, anneleri de çalışmaya mahkum etmeniz manasına geliyor. Bu tabloda kadınlar, sadece tercihen değil mecburiyetten de çalışıyor! Bunu yapmayanlar ise, ayağını uzatacak yorgan dahi bulamıyor! Gelin, asgari ücreti, deneme süreleri hariç, şirketlerinizden kapı dışarı edin. Maaşları belirlerken, şirketinizi düşündüğünüz kadar, çalıştırdığınız insanın geçimi de, onurunu da düşünerek hareket edin. Dünyanın geçici, ahiretin ise sonsuz olduğunu her zaman aklınıza getirin. Sermayenizi servet edinmeyin. Çalışanlarınızı sefalete sürüklemeyin!"

İLKSAYFA- 

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