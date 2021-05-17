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Dini nikahlı eşini 7 yerinden bıçakladı; 'Eşim ölmemiş, pişman değilim' dedi

Aksaray'da 23 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Yeter Çekiç'i (44), 7 yerinden bıçaklayan Bayram Çınar (49), adliyeye sevk edildi.
Dini nikahlı eşini 7 yerinden bıçakladı; 'Eşim ölmemiş, pişman değilim' dedi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Hasas Mahalesi 6601 Sokak'ta meydana geldi. Bayram Çınar, 23 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Yeter Çekiç'i, aralarında çıkan tartışma sonucu 7 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. Yaralanan Çekiç, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çekiç'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Bayram Çınar, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, eşini kendisini aldattığı için bıçakladığını öne sürdü.

Çınar'ın emniyetteki ilk ifadesinde ise, ''Beni aldatıyordu, onun için ekmek bıçağıyla bıçakladım. Eşim ölmemiş, pişman değilim. Bu yüzden de beni tutuklayacaklarını sanmıyorum'' dediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Çınar, sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada Yeter Çekiç'in yakınları ise Çınar'a tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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