Dink cinayetinden yargılanan 18 sanıkta 'ankesör' tespit edildi

Cinayet döneminde İstanbul'da yüzbaşı olarak görev yapan tutuklu sanık eski subay Demirkale ve MİT tırlarının durdurulması davasında hapis cezasına çarptırılan sanık eski general Celepoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 sanığın "ankesör" kaydı çıktı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık eski subay Muharrem Demirkale ve sanık eski general Hamza Celepoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 sanığın ankesör kaydı bulundu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün katılmadı. Duruşmaya 7 tutuksuz sanık ile sanık avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, cinayet döneminde Jandarma teşkilatında görev yapan sanıkların FETÖ'nün örgüt içi haberleşme amacıyla kullandığı "ankesör"-"sabit kontörlü hat" kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin sorulan müzekkereye verilen cevap yazısının mahkemeye ulaştığını söyledi.

Önceki celse savcılık tarafından verilen mütalaaya karşı beyanda bulunmak için 7 tutuksuz sanık da kürsüye çağrıldı. Sanıklar tek tek söz alarak haklarında suçlamayı kabul etmeyerek beraatlerini ve adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep etti.

Hazır olan sanık ve avukatların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı yarına ertledi. Yarın yapılacak olan duruşmada da sanıkların dinlenilmesine devam edilecek.

Ankesör yazısı

Söz konusu dosyaya gelen yazıda, bir dönem Jandarma teşkilatında görev yapan sanıkların FETÖ'nün örgüt içi haberleşme amacıyla kullandığı "ankesör"-"sabit kontörlü hat" kaydının olup olmadığının tek tek araştırıldığı belirtiliyor.

Cinayet döneminde İstanbul'da yüzbaşı olarak görev yapan ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan tutuklu sanık eski subay Muharrem Demirkale, MİT tırlarının durdurulması davasında hapis cezasına çarptırılan ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde sözde sıkıyönetim listesinde "Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkan Yardımcısı" olarak yer alan sanık eski general Hamza Celepoğlu'nun "ankesör" kaydının bulunduğu belirtilen yazıda, diğer sanıklar da şunlar:

"Cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda 2. Asayiş Tim Komutan Yardımcısı Ahmet Faruk Aydoğdu, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü olay Yeri İnceleme Tim Komutanı Yüksel Avan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Bölücü Faaliyetler unsur elemanı Yusuf Bozca, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Komutanı Yavuz Karakaya, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yapan Önder Araz, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Komutanı Mustafa Küçük, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Elemanı Musa Yıldırım, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Faaliyetler Unsur Komutanı Mikdat Özbek, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Asayiş ve Çıkar Amaçlı Suçlarla Mücadele Birimi'nde Tim Komutanı Gazi Günay, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda Bölücü Faaliyetler unsur elemanı Eyüp Temel, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Asayiş ve Çıkar Amaçlı Suçlarla Mücadele Birimi'nde Unsur Elemanı Ergün Yorulmaz, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Elemanı Ecevit Emir, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Elemanı Bekir Yokuş, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Terör Olayları Kısım Amiri yüzbaşı Ali Barış Sevindik ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda Aşırı Sol Faaliyetler unsur elemanı Abdullah Dinç."

Söz konusu bu 17 sanık hakkında geçen hafta savcılıkça mahkemeye sunulan mütalaada, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ile benzer suçlardan hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Sanıkların "ankesör" kaydına ilişkin yer ve sayı bilgilerine de yer verilen yazıda, yargılama sırasında hayatını kaybeden Şeref Ateş hakkında da ankesör kaydı olduğu belirtildi.