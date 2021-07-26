  • BIST 1.351,590
  • Altın 497,80
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Dip köşe pırıl pırıl 

Sincan Belediyesi ekipleri bayram öncesi başlattığı temizlik seferberliğini bayram tatili boyunca da devam ettirdi. Kurban kesim alanları tazyikli sularla yıkandı, konteynerler temizlendi. 
Dip köşe pırıl pırıl 

Sincan Belediyesi Çimşit kurban pazar yerinde 3, Yenikent kurban pazar yerinde 1 olmak üzere toplam 4 adet modern kesim alanıyla vatandaşa bayramda hizmet verdi. Kurban kesim alanlarına işkembe temizliği için belediye atölyelerinde üretilen tanklar yerleştirildi. Böylece kurban atıklarının burada depolanması sağlandı.

4-088.jpg
Ekipler bayram boyunca rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra kesim alanlarını tertemiz yaptı. Hem tazyikli sularla, hem organik çözücülerle kan lekeleri temizlendi. Serbest kesim alanları yani pazar yerleri de aynı şekilde kurban kalıntılarından arındırıldı. Konteynerler yıkandı, ilaçlandı. Gece gündüz demeden bayram boyunca çalışmalara devam eden ekipler Sincanlılardan da tam not aldı.

5-059.jpg
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocukların buz keyfi26 Temmuz 2021 Pazartesi 03:40
  • Hizmet ağı genişliyor25 Temmuz 2021 Pazar 05:59
  • Çiftçiye akaryakıt desteği25 Temmuz 2021 Pazar 03:00
  •  Asbest”li borulardan temizleniyor 24 Temmuz 2021 Cumartesi 03:45
  • Büyükşehir'den Hayvan Dostu Yeni Uygulama:E-Pati24 Temmuz 2021 Cumartesi 03:30
  • Altındağ’da detaylı ilaçlama24 Temmuz 2021 Cumartesi 01:47
  • Sincan’da kurban bayramı huzur içinde geçti23 Temmuz 2021 Cuma 12:20
  • Başkan Yaşar, yeniden kepenk açan esnafı ziyaret etti23 Temmuz 2021 Cuma 00:39
  • Yaşar Ailesi’nden Selçik Köyü’ne kültür merkezi22 Temmuz 2021 Perşembe 09:58
  • Yenimahalle'den Kurban Bayramı için sağlık uyarısı21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti