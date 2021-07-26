Dip köşe pırıl pırıl 

Sincan Belediyesi ekipleri bayram öncesi başlattığı temizlik seferberliğini bayram tatili boyunca da devam ettirdi. Kurban kesim alanları tazyikli sularla yıkandı, konteynerler temizlendi.

Sincan Belediyesi Çimşit kurban pazar yerinde 3, Yenikent kurban pazar yerinde 1 olmak üzere toplam 4 adet modern kesim alanıyla vatandaşa bayramda hizmet verdi. Kurban kesim alanlarına işkembe temizliği için belediye atölyelerinde üretilen tanklar yerleştirildi. Böylece kurban atıklarının burada depolanması sağlandı.



Ekipler bayram boyunca rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra kesim alanlarını tertemiz yaptı. Hem tazyikli sularla, hem organik çözücülerle kan lekeleri temizlendi. Serbest kesim alanları yani pazar yerleri de aynı şekilde kurban kalıntılarından arındırıldı. Konteynerler yıkandı, ilaçlandı. Gece gündüz demeden bayram boyunca çalışmalara devam eden ekipler Sincanlılardan da tam not aldı.



