Direk gitsin asfalt gelsin

Mamak Yeşilbayır Mahallesi muhtarı ve sakinleri genişleyen 1830’nolu caddelerinin asfaltlanmasını ve yol ortasında kalan elektrik direklerinin kaldırılmasını istiyor.

Gazetemize konuşan Mamak Yeşilbayır Mahallesi Muhtarı Hakkı Ünal mahallenin çözülmesi gereken acil sorunları hakkında bilgi verdi. Mahallelerinde asfalt ve yol üzerindeki elektrik direkleriyle ilgili ilgili sıkıntı yaşadıklarını girişimlerine rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Enerjisa’da herhangi bir çözüm gelmediğini belirtti. Ayrıca Muhtar Ünal mahallelerinin belirli noktalarında alt yapı sorunlarının da yaşandığını söyledi.

YOL BÜYÜDÜ DİREKLER KALDI

Tek şeritli yollarının girişimleri sonucunda büyütüldüğünü ancak eskiden kalma Enerjisa’ya ait elektrik direklerinin yolun ortasında kaldığını ifade eden Ünal, “Yolumuz girişimlerimiz sonucu şükürler olsun genişlettik. Fakat tek şerit zamanında kalan elektrik direkleri halen değişmedi. Bu konuda defalarca girişimde bulunduk, yetkililerle görüştük. Hatta 2019 planı içerisine aldıklarını belirttiler. Fakat yılın 6’ıncı ayındayız halen bir çalışma yok. Direkler şoförler için büyük tehlike uyandırıyor. Yolun ortasında duruyor. Bilmeyen insanlar zorluk yaşıyor” dedi.

YOL TOZ TOPRAK

Ünal, “Yolumuz çok sıkıntılı ve dardı. Girişimler sonucu genişleme çalışmaları oldu ve şu anki haline kavuştu. Fakat birkaç ayı geçkin süredir asfalt çalışması yapılamadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne durumu bildirdik, dilekçeler verdik. Sürekli toz toprak oluyor dedik. Hatta Sayın Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesaplarından kendisine de bilgi verdik. Fakat halen bir sonuç alamadık. Vatandaş da mağdur araçlar yoğun geçiyor buradan. Bütün evler her yer toz içinde kalıyor. Yetkililerden bir an önce çözüm bekliyoruz.”

SAĞDUYU CADDESİ ALT YAPIMIZ ZAYIF

Ünal, “Mahallemizin en önemli sorunlarından birisi de Sağduyu Cadde’mizin alt yapı, trafik ve park sorunu. Maalesef bunu çözemiyor. Kanallar giderler çok küçük. En ufak yağmurda birikmeler yaşanıyor karşı karşıya bile geçemiyorsunuz. Bir de trafik sorunu. Park yeri olmadığı için sağlı sollu yola 2-3 şerit araba çekiliyor. Trafiğe akacak yer bırakılmıyor. Yetkililerin bu konuya da ağırlık vermesini istiyoruz.”

Erkal Erdoğan/HABERVAKTİM

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