  • BIST 1.144
  • Altın 475,051
  • Dolar 7,7245
  • Euro 9,0705
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 19 °C
»

Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde Faruk Ağrap (63), direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu 4 araca çarptıktan sonra bahçe duvarına çarptı. Kalp krizi geçiren sürücü Faruk Ağrap hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi’nde meydana geldi. Faruk Ağrap yönetimindeki 41 P 1257 plakalı midibüsün direksiyonu başında fenalaştı. Caddede geri kayan midibüs, arkasındaki Kadir Ay yönetimindeki 41 BA 669 plakalı otomobile çarptı. Duramayan midibüs, geri kayarak park halindeki 41 MA 1751, 74 AU 068 ve 01 ADM 474 plakalı araçlara çarptıktan sonra bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, midibüs sürücüsü Faruk Ağrap’ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Faruk Ağrap, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ayağından yaralanan otomobil sürücüsü Kadir Ay ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuğunun doğduğu gün kazada ölen baba, toprağa verildi01 Ekim 2020 Perşembe 16:48
  • Jeneratörle balık avlayan genç, akıma kapılarak yaşamını yitirdi30 Eylül 2020 Çarşamba 23:51
  • Konya'da obruk riski nedeniyle ev tahliye edildi30 Eylül 2020 Çarşamba 21:43
  • Temizlik işçisi, kargayı elleriyle besledi30 Eylül 2020 Çarşamba 21:27
  • Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti30 Eylül 2020 Çarşamba 19:33
  • Eşini öldürüp, aynı tüfekle intihar etti; toprağa verildiler30 Eylül 2020 Çarşamba 17:39
  • RTÜK’ten 'Esra Erol’da' programına para cezası30 Eylül 2020 Çarşamba 16:53
  • Yusufeli’ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası30 Eylül 2020 Çarşamba 10:42
  • Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı30 Eylül 2020 Çarşamba 09:52
  • Suriyeli çoban Murat Nehri'nde boğuldu29 Eylül 2020 Salı 23:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti