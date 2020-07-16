Direnişin kalbinde demokrasi nöbeti

Hain darbe girişimine karşı ilk sivil direnişin başlatıldığı Kahramankazan’da, 15 Temmuz’un 4. yıl dönümü dolayısıyla demokrasi nöbeti tutuldu.

9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanlılar demokrasi nöbetini, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde de sürdürdü. Çok sayıda etkinliğin gerçekleştirildiği nöbet sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler son buldu. 4 gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin son gününde düzenlenen programa Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Orhan Yeğin, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Duygu dolu yoklama

Kent meydanında gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mehteran takımının konseriyle başladı. İzleyicilerin arasındaki oturma alanına şehitlerin fotoğraflarının yerleştirildiği programda, Başkan Oğuz, 9 şehidin isimlerini okuyarak temsili yoklama aldı. Alanı dolduran vatandaşlar, şehitlerin isimlerinin okunmasının ardından hep bir ağızdan “burada” diye bağırdı. Bu sırada duygu dolu anlar yaşandı.

Şehit kızının sevinç göz yaşları

Program kapsamında bir de sürpriz yaşandı. Bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 15 Temmuz Gazisi Hakan Kara’nın minik kızı Zeynep, Başkan Oğuz’un aileye yaptığı taziye ziyareti sırasında, “Babasının, sanatçı Uğur Işılak’ı çok sevdiğini söyleyerek, sanatçıyı 15 Temmuz’da Kahramankazan’a getirmesi” isteğini iletmişti. Sanatçı Uğur Işılak da program kapsamında bir konser verdi. Işılak’ı karşısında gören minik Zeynep önce Başkan Oğuz’a sonra da Işılak’la bir araya geldi. Minik Zeynep Işılak’ı karşısında görünce göz yaşlarını tutamadı. Program kapsamında ayrıca, ilahiyatçı Fatih Çıtlak bir söyleşi gerçekleştirirken, şehitler için dualar edildi, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan videolar gösterildi.

Hezimete uğradılar

Başkan Oğuz, programda yaptığı konuymada, 15 Temmuz gecesi içeriden ve dışarıdan güç alan bazı

hainlerin bu milletin bekasına kastettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tüm Türkiye'miz de olduğu gibi Kahramankazanımızda da milli iradeye sahip çıkmak için hep birlikte sokaklardaydık. Milletimiz için şer emel besleyenlerin bu hain emellerine sizler 'dur' dediniz" dedi. Oğuz, şunları kaydetti:

“Bu aziz milletin bekasına kastedenler, tarihte eşine az rastlanır bir hezimete uğradılar. Tabii tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramankazan'ımızda da belediyemizin hemen önünde daha Cumhurbaşkanımız çağrıda bulunmadan toplanmaya başladık, hep birlikte tek vücut olduk. Bir kısmımız havaalanına gittik, bir kısmımız Külliye'ye gittik, gecenin ilerleyen saatlerinde bir kısmımız da Akıncı Ana Jet Üssü'ne gittik. Saatler sabah 04.05'i gösterdiğinde hainler, üzerlerinde hiçbir silahı olmayan bir tek çakıları bile olmayan oradaki insanlarımızın üzerine haince ateşe açtı ve 04.05'te 9 yüreğimizi, 9 ciğerparemizi şehadete uğurladık. Bizler size minnettarız aziz şehitlerimiz."

Kahramankazan’da ne olmuştu?

Kahramankazan halkı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nden kalkarak sivil vatandaşları, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken destansı bir direnişe imza atmışlardı. Darbeci hainler tarafından Üs önünde bekleyen vatandaşlara açılan ateş sonucu, Kahramankazanlılar 9 şehit, 92 gazi vermişti. 15 Temmuz öncesinde Kazan olan ilçenin adı, bu şanlı direnişin ardından TBMM’deki tüm partilerin oy birliğiyle “Kahramankazan” olarak değiştirilmişti.