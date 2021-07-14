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‘Dirseğin değdi’ kavgasında bacağından bıçaklandı

ANTALYA'da bir dönercide çıkan ‘dirseğin değdi’ tartışması kanlı bitti. Kısa süre sonra kavgaya dönen tartışmada Mehmet Sadak (35) bacağından bıçaklandı.
‘Dirseğin değdi’ kavgasında bacağından bıçaklandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir dönercide yemek yiyen ve ardından hesap ödemek için kasaya giden Mehmet Sadak ile aynı işyerinde bulunan 5 kişi arasında ‘dirseğin değdi’ gerekçesiyle tartışma yaşandı. İşyerinde bulunan kişiler tartışmaya müdahale etmeye çalışsa da tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşyerinden caddeye taşan kavga esnasında adı öğrenilemeyen bir kişi Sadak’ı sol bacağından bıçakladı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sadak’ı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ve kavgaya karışan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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