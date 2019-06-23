Dış basında İstanbul seçimleri

İstanbul'da CHP'nin seçimi kazanması, dünya basınında da yankılandı. İngiliz ve ABD basını İmamoğlu'nun İstanbul zaferini manşetlerine taşıdı.

İstanbul'da yenilenen seçimin galibi CHP'li Ekrem İmamoğlu oldu. Seçimlere dış basının ilgisi de oldukça fazlaydı. İngiliz ve ABD basını İmamoğlu'nun zaferini sitelerinin giriş sayfasında, en üstten verdi.

Ekrem İmamğolu'nun seçimi kazanmasından çok manşetlerde "İktidar partisinin yenilgisi" ifadelerine yer verildi.

"ERDOĞAN'IN PARTİSİ YENİLDİ"

İngiliz Guardian gazetesi İstanbul seçimlerine geniş yer ayırdı. Seçim sonuçlarına ilişkin yayınlanan haberde "Erdoğan'ın partisi yenildi" başlığını kullanan Guardian, CHP'li İmamoğlu'nun seçimi kazanmasını "zafer" olarka duyurdu.

CNN

ABD'li CNN International da benzer bir dille haberini okuyucularına servis eti. "İstanbul seçimleri Erdoğan'a kaybettirdi" başlıklı haberini sitesinin en üstünden veren CNN, "Türk muhalefeti İstanbul belediye başkanlığı resmi olmayan sonuçlara göre kazandı." dedi.

BBC

İngiliz BBC'de de benzer ifadelerle kaleme alınan haberler yayınladı. BBC haberi "Türkiye'nin İktidar partisi İstanbul seçimlerinde kaybetti" başlığıyla okurlarına sundu.

Haberde İmamoğlu'nun %53'lük bir sonuç ile rakibini farkla geride bıraktığını belirtirken, İstanbul'u kaybeden AK Parti için büyük bir yenilgi olarak duyurdu. Avrupa basınında da Cumhurbaşkanı ERrdoğan'ı hedef alan haberler yer aldı.