Diş Hekimi Dt. Yalçın Genç: Dişçi korkusunu teknoloji yeniyor

Ankara’da Birlik Derneği’nin bu haftaki konuğu olan Diş Hekimi Dt. Yalçın Genç, “Teknolojik gelişmelerin dişçi korkusunu yenmeye fayda sağlıyor” dedi.

Ankara’da Birlik Derneği söyleşilerine devam ediyor. Derneğin bu haftaki konuğu Diş Hekimi Dt. Yalçın Genç’ti. Program öncesi konuşma yapan dernek başkanı Bayram Mutlu, “Hemen hemen her ay bir konuk getirerek dernek üyelerimizle farklı konular hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Her zaman dediğimiz gibi tabela derneği olmadık, olmayacağız” ifadelerine yer verdi. Dt. Genç ise katılımcıların sorularını yanıtlayarak ağız ve diş bakımı hakkında önemli bilgiler verdi. Ayrıca Dt. Yalçın teknolojinin son 5 yılda diş hekimlerinin ve hastalarının konforunu ciddi artırdığını ve diş hekimi korkusunun giderek yenildiğini ifade etti.

TABELA DERNEĞİ DEĞİLİZ

Dernek olarak aktivitelere büyük önem verdiklerini ifade eden Mutlu, “2017 yılındaki genel kurula katılanlar bilir. O gün söylediğimiz gibi bugün yine söylüyoruz, tabela derneği olmayacağız. Bugüne dek sürekli aktif olduk, sahada olduk. Hemşerilerimizin acı tatlı günlerinde yanlarına olduk. Ankara’da birlik olduk yine olmaya devam edeceğiz. Dernek olarak şehitlerimiz için mevlit-i şerif okuttuk. Sosyal sorumluluğumuz gereği uyuşturucu ile mücadele ve işaret dili eğitimleri programlarını düzenledik. Yine Ankara’ya karşı sorumluğumuzu yerine getirmek için son olarak Ankara’nın tarihi ve kültürü üzerine bir sohbet gerçekleştirdik” dedi.

TEKNOLOJİ KORKUYU YENMEMİZE YARDIMCI OLUYOR

Ağız ve diş sağlığı alanında son 5 yılda geçmiş 50 yıldan daha fazla teknolojik gelişmelerin yaşandığını ifade eden Dt. Genç, “Teknoloji son 5 yılda dental kliniklere daha çok girdi. Bu hasta ve hekim konforunu artırdı. Artık geçmişte hem hasta, hem de doktor için çok meşakkatli olan işlemler çok basit şekilde yapılabiliyor. Çoğu kişinin yaşadığı diş hekimi korkusunu yenmelerine bu gelişmeler katkı sağlıyor. Ayrıca işin maddi boyutunda da bu yüksek teknolojili işlemler geçmişe göre daha erişilebilir rakamlara değerli halkımıza sunulabiliyor” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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