Diş hekimininden parasını geri istedi alamayınca da saldırdı

ANTALYA’da, diş hekimi Ali Yiğit Demirci, tedavi için verdiği 40 bin liranın 10 bin lirasını almak için 1.5 yıldır kendisini tehdit eden ve davalık olduğu A.O.G.'nin (40), yumruklu saldırısına uğradı.

Diş hekimi Ali Yiğit Demirci, 1.5 yıl önce kliniğine gelen A.O.G.'den, implant tedavisi için 40 bin lira ücret istedi. Tedaviyi kabul eden A.O.G.’nin implantları ameliyatla yerleştirildi. Ancak kısa süre sonra A.O.G., ödeme yapamayacağını, tedaviden vazgeçmek istediğini söyledi. Diş hekimi Demirci ise tedavinin başarılı geçtiğini, sona yaklaşıldığını, geri dönülemeyeceğini belirterek, tedaviyi devam ettirdi. Zirkon kaplamaların da takılması ile tedavisi tamamlanan A.O.G., 40 bin lirayı ödedi.

A.O.G., daha sonra diş hekimini arayarak, tedavisinin daha ucuza mal edilebileceğini, kendisinden fazla para alınarak, dolandırıldığını öne sürüp, tehditler savurdu. A.O.G., zirkon kaplama yerine metal destekli kaplama yapılmasını, aradaki 10 bin liralık fiyat farkının kendisine iade edilmesini istedi. Diş hekimi Demirci ise kabul etmedi. Tüketici mahkemesine başvuran A.O.G. ile davalık olan Ali Yiğit Demirci, iddiasına göre zaman zaman tehdit aldı.

'O PARAYI SANA YEDİRMEYECEĞİM'

A.O.G., dün sabah, diş hekimi Ali Yiğit Demirci’nin Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerindeki kliniğine geldi. Uzun süre zile basan A.O.G.’ye klinik çalışanları, binaya giriş kapısını açmadı.

Ancak binaya girmeyi başaran A.O.G., kliniğe geldi. Ardından da Demirci'ye, "O parayı sana yedirmeyeceğim, seni bitireceğim, öldüreceğim. O parayı çocuklarından çıkaracağım" tehditleri savurarak, saldırdı. Yüzüne aldığı yumruklarla yaralanan Demirci, polisi aradı. Kliniğe gelen polis, A.O.G.'yi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. A.O.G. de diş hekiminden şikayetçi oldu.

'YILLARDIR TEHDİT EDİYORDU'

DHA'ya konuşan diş hekimi Ali Yiğit Demirci, A.O.G. nedeniyle can güvenliğinin kalmadığını belirterek, “Uzun zamandır beni tehdit ediyordu. Mahkemeliktik, buna rağmen kliniğime zorla girip saldırdı ve beni darp etti. Kendisini iterek, klinikten çıkardım. Saldırı sonrası çağırdığım polisin gözü önünde beni öldüreceğini söyleyerek, tehditler savurdu. Can güvenliğim tehlikede" dedi.

ODA BAŞKANI SALDIRIYI KINADI

Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel de saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, olayı kınadığını ve sağlık çalışanı Demirci’nin yanında olduklarını söyledi. Yücel, açıklamasında şunları ifade etti:

“Sağlık ile şiddet kelimelerinin asla yan yana gelmemesi gerekirken, ne acıdır ki biz sağlık çalışanlarının 'hedef' haline geldiği bu olayı, hem de ülkemizin ve tüm dünyanın biz sağlıkçılara en ihtiyacı olduğu dönemde bir kez daha yaşadık. Bu olayın bizlere hissettirdiği tüm menfi duygulara rağmen, kararlı bir irade ile başta bu olayda mağdur olan Ali Yiğit Demirci olmak üzere tüm meslektaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Diş hekimlerine ve tüm sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için, bundan sonra da gereken her türlü hukuki ve idari tedbirin eksiksiz olarak alınacağına dair inancımızı korumaktayız."