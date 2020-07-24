Dış kulak yolu enfeksiyonuna dikkat!

Ankara Özel 100.Yıl Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Fatih Arslan, tatil sezonu ile birlikte dış kulak yolu enfeksiyonlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Korona nedeniyle geç başlayan tatil sezonuyla birlikte vatandaşlar tatil yörelerine akın etmeye başladı. KBB uzmanı Op. Dr. Fatih Arslan, tatil bölgelerindeki yoğunluğa dikkat çekerek hijyenik olmayan deniz ve havuz sularının kulak, burun ve boğazda ciddi rahatsızlıklara sebep olduğunun altını çizdi. Arslan, şeker hastaları, kronik kalp rahatsızlığı bulunanlar, kemoterapi ve radyoterapi görenler başta olmak üzere kronik rahatsızlığı olanların bu enfeksiyona karşı çok daha fazla dikkatli olmasını istedi.

Op. Dr. Arslan, “Dış kulak yolunda meydana gelen, akut veya kronik olarak seyredebilen dış kulak yolu iltihabı, özellikle havuz-deniz sezonu diyebileceğimiz zaman diliminde görülme sıklığı hızla artan, şiddetli ağrıya neden olan rahatsızlıklardan biridir. Kulak yolunun bu dönemlerde sürekli nemli olması, iç kısmın ince bir deri tabakasına sahip olması ve kulak kirinin su ile teması sonrası şişerek dış kulak yolunu tıkaması neticesinde ortamın pH’ında değişikliğe neden olması, dış kulak yolu iltihabı riskini artıran nedenlerdir.” dedi.

BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANIMI İŞİTME KAYBINA NEDEN OLABİLİR

Dış kulak yolu iltihaplarının tedavisi için bilinçsizce kullanılan ilaçların, sorunun daha da şiddetlenmesine ve ileri dönemde işitme kaybına neden olduğunun altını çizen Op. Dr. Fatih Arslan, riskli hasta grubunda hayatı tehdit edici ek hastalıklara kadar varan durumlara neden olabileceği uyarısını yaptı. Arslan şunları söyledi; “Bu nedenle; kulakta kir ya da mantar kitlesi varsa, uzman ellerde gerekli işlemlerin yapılmadan uygulanan ilaçların tedavi edici etkisinin olmayacağı bilinmeli, bir KBB uzmanının takip ve tedavisine uyulması gerektiği açıktır. Dış kulak yolu iltihabında kulak yolunu, otoskop dediğimiz muayene aleti ile görmek çoğu zaman zordur. Hasta bu esnada ciddi ağrı hissedebilir. Görüldüğünde ise ödemli parlak kırmızı, şiş ve akıntılı bir görünümde olur. Yapılan otoskopik muayene ile dış kulak yolu iltihabının direkt tanısı konulabilmektedir. Muayene sırasında görülebilen akıntı ya da iltihap hastanın ağrı eşiği izin verdiği ölçüde temizlenmelidir. Tedavi ile genellikle 3 gün içinde şikâyetlerde azalma, 10 gün içinde de tamamen iyileşme görülür. Tedavi sürecinde mutlaka kulağın sudan korunması gerekmektedir. Bu bağlamda havuz, deniz gibi aktivitelere ara verilmeli ve duş esnasında dış kulak yolu kapatılmalıdır. Ayrıca dış kulak yoluna hangi maksatla olursa olsun pamuk veya diğer yabancı cisimler sokulmamalıdır.”

Yusuf Sağlam//İLKSAYFA