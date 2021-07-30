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Dış ticaret açığı açıklandı

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı nihai dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin dış ticaret açığı 2,85 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret açığı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalat yüzde 38,7 artarak 22 milyar 628 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 39,8, ithalat yüzde 27,4 arttı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 artarak 104 milyar 945 milyon dolar, ithalat yüzde 27,4 artarak 126 milyar 111 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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