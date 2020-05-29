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Dış ticaret açığı yüzde 67 arttı

Genel ticaret sistemine göre, nisan ayında ihracat yüzde 41,4; ithalat ise yüzde 25 azaldı. Dış ticaret açığı yüzde 67 artarak 2 milyar 732 milyon dolardan, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi.
Dış ticaret açığı yüzde 67 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolar, ithalat yüzde 25 azalarak 13 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Nisan ayında yüzde 67 arttı

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 67 artarak 2 milyar 732 milyon dolardan, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Nisan ayında yüzde 84,9 iken, 2020 Nisan ayında yüzde 66,3'e geriledi.

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