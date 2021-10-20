Dış ticaret vergilerinden gelecek yıl 329,6 milyar lira gelir elde edilecek

Gümrük vergilerinden tahsil edilecek tutarın 2022'de 37,5 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Dış ticaret işlemlerinden gelecek yıl 329,6 milyar liralık vergi tahsilatı yapılması bekleniyor.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, tahsil edilen dış ticaret işlemlerinden sağlanan gelirlerin gelecek yıl artış göstermesi öngörülüyor.

Bütçede yer alan vergi tahminlerinde, 2022 yılı ithalat beklentileri ile döviz kurunda meydana gelecek değişimler göz önünde bulundurulurken ret ve iadeler ile mahalli idare payları da dikkate alındı.

Uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergi gelirlerinin 2022'de 329 milyar 633 milyon 836 bin lira olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu tutarın, 2023'te 373 milyar 995 milyon 569 bin liraya, 2024 yılında da 425 milyar 472 milyon 576 bin liraya çıkması bekleniyor.

Bu kapsamda tahsil edilecek gümrük vergilerinin 2021'e göre yüzde 18,4 artışla gelecek yıl 37 milyar 500 milyon 943 bin lira olması öngörülüyor.

Bütçe teklifinde, vergi kalemlerinde yıl sonu tahminine de yer verildi. Buna göre, gümrük vergilerinde bu yılın 8 aylık dönemindeki gerçekleşme ve beklentiye göre yapılan yıl sonu tahmini 31 milyar 682 milyon 601 bin lira oldu.

İthalde alınan katma değer vergisinin de 2022'de bu yıla kıyasla yüzde 22,2 artarak 290 milyar 848 milyon 360 bin lira olacağı tahmin edildi.

İthalde alınan katma değer vergisinde bu yıl sonu için yapılan tahmin ise 238 milyar 3 milyon 282 bin lira olarak belirlendi.

2022'deki diğer dış ticaret gelirleri beklentisi ise bu yıla göre yüzde 19,7 artışla 1 milyar 284 milyon 533 bin lira oldu. Bu vergi gelirlerinin 2021 yıl sonunda 1 milyar 72 milyon 684 bin lira olması öngörülüyor.