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Dışarı çıkmamak için ekmekler evde yapılıyor

Koronayla bireysel mücadele kapsamında yapılan “Evde kal Başkent” çağrıları üzerine insanlar adeta evine kapandı. Başkentliler, markete dahi gitmemek için evinde ekmeğini, yiyeceğini yapmaya başladı. 
Dışarı çıkmamak için ekmekler evde yapılıyor

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden ölümcül korona virüs salgınıyla bireysel mücadele kapsamında sıkça “Evde kal Türkiye”, “Evde kal Ankara” uyarıları yapılıyor. Başkentliler de bu hayati uyarılara büyük destek vererek, ülkemizde salgın vakalarının her geçen gün arttığı bu günlerde sosyal mesafesi korumak için zorunlu haller dışında evinden çıkmamaya özen gösteriyor.   

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UYARILAR SONUÇ VERDİ İNSANLAR EVİNE KAPANDI
Ölümcül yeni tip korona virüsle teması sıfıra indirebilmek için elinden geleni gayreti göstermeye çalışıyor. Toplu taşımadaki yolcu sayısında azalma, sokakların boş kalması, AVM’lerdeki sessizlik Ankara’da insanların salgına karşı önlem amaçlı evine kapandığını gösteriyor. 

VATANDAŞLAR BİREYSEL ÖNLEMİNİ ALMAYA BAŞLADI 
Uyarıların ardından insanlar bugünlerde evlerinden çok zorunlu haller dışında çıkmamak için birtakım önlemler alıyor. İnsanlar günlük tüketilen temel besin kaynaklarından biri olan ekmeği, her gün dışarı çıkıp almamak için bugünlerde evinde ekmek yapmaya başladı. Salgının hızla yayılmaya başladığı bu kritik günlerde sosyal mesafeyi en aza indirmeye özen gösterdiklerini belirten Tenzile Hanım, “Uyarıların ardından biz de bireysel önlemlerimizi almaya başladık. Zorunlu olmadıkça Pursaklar’daki evimizden çıkmıyoruz. Hatta markete gidiş sayımızı azaltmak için ekmeğimizi bile evde yapmaya başladık. Dışarı çıkmamak için elimizdeki malzemelerden yiyecek yapmaya çalışıyoruz” dedi.      

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HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR
Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler kamusal alanları, sokakları, toplu taşıma araçlarını 7/24 dezenfekte ederken, vatandaşlar da evini dip köşe bol su ve sabunla temizliyor. Korona virüse karşı kurumlar ve vatandaşlar tüm önlemlerini alıyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA 

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