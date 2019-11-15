Dişçiye gitti hayatı karardı

Antalya'da, dişlerindeki lekelerden kurtulmak için operasyon geçiren Denizlili Sunay Öztürk (41), ardından çenesinde başlayan ağrı nedeniyle 32 dişini çektirmek zorunda kaldı.

Ağrılarının geçmemesi üzerine yapılan kontrollerde Öztürk'e, 'delirten hastalık' olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi kondu. Sinirleri kesilen ve yaklaşık 1.5 yıl önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Öztürk, kullandığı ilaçların unutkanlığa yol açmaya başladığını iddia edip, "Beni bu duruma sokan dişçinin bile adını unuttum" dedi.