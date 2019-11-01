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“Dişi Herkül” Tuğçe Boynueğri Avrupa üçüncüsü oldu

Kahramankazan Belediyespor’un, “Dişi Herkül” olarak anılan Türkiye şampiyonu ve Dünya 3’üncüsü milli haltercisi Tuğçe Boynueğri Avrupa üçüncüsü oldu.
“Dişi Herkül” Tuğçe Boynueğri Avrupa üçüncüsü oldu

Kahramankazan’ın gururu “Dişi Herkül” lakaplı mili haltercisi Tuğçe Boynueğri, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen U23 Avrupa Halter Şampiyonası’ndan tarihi bir başarıyla döndü. Türkiye Şampiyonu, Türkiye rekortmeni ve Dünya 3’üncüsü olan Dişi Herkül 87 kiloda podyuma çıktı. Dişi Herkül koparmada 99, silkmede 118 ve toplamda da 217 kiloluk kaldırışlarıyla Avrupa 3’üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 

Gözünü Olimpiyatlara dikti

Türkiye Şampiyonu ve rekortmeni olan Dişi Herkül, geçen sene Özbekistan’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda da Dünya 3’üncüsü olarak gelecek için olumlu sinyaller vermişti. Olimpiyat Aday Kadrosu’na çağırılmayı da başaran Boynueğri’nin yeni hedefi ise Avrupa ve Dünya şampiyonaları ile Olimpiyatlarda yeni başarılara imza atmak. 

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Ülkemizi ve Ankaramızı gururlandırdı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şampiyon halterci Boynueğri’nin Avrupa 3’üncüsü olarak büyük bir başarıya daha imza attığını ifade ederek, “Kahramankazan Belediyesi olarak spora hep destek tam destek diyoruz. Tuğçe kızımız bu başarısıyla Türkiyemizi ve Ankaramızı gururlandırdı. Bizlere böylesine haklı ve anlamlı gururu yaşattığı için kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Tuğçe kızımızın hocaları olan antrenörlerimiz Orhan Boltürk ve Yunus Emre Boltürk’ü de tebrik ediyorum” diye konuştu.
 

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