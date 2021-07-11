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“Dişi Herkül” Türkiye Şampiyonu oldu

Kahramankazan Belediyespor’un milli haltercisi Tuğçe Boynueğri, büyük bir başarıya daha imza attı.
“Dişi Herkül” Türkiye Şampiyonu oldu

Afyonkarahisar’da düzenlenen Gençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonası’nda 87 kiloda yarışan Boynueğri, Türkiye şampiyonu oldu.

Birçok şampiyonada Türkiye Şampiyonu, Türkiye rekortmeni, Dünya ve Avrupa 3’üncüsü olan Dişi Herkül 87 kiloda podyuma çıktı. Dişi Herkül yaptığı kaldırışlarla Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

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Hedefi olimpiyatlarda madalya 

Türkiye Şampiyonu ve rekortmeni olan Tuğçe Boynueğri, bu yıl nisan ayında Rusya’da düzenlenen Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası’nda Avrupa 5.’si, geçtiğimiz sene Romanya’da yapılan Avrupa Gençler Şampiyonası’nda Avrupa 3.’sü, ayrıca önceki sene Özbekistan’da gerçekleştirilen Gençler Dünya Şampiyonası’nda da Dünya 3.’sü olarak gelecek için olumlu sinyaller vermişti. Olimpiyat Aday Kadrosu’na çağırılmayı da başaran Boynueğri’nin yeni hedefi ise Dünya şampiyonaları ile Olimpiyatlarda yeni başarılara imza atmak.

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"Bizleri yine gururlandırdı"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şampiyon halterci Boynueğri’nin yine Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya daha imza attığını belirterek, “Kahramankazan Belediyesi olarak spora hep destek tam destek diyoruz. Tuğçe kızımız bu başarısıyla Kahramankazan’ımızı ve Ankara’mızı bir kez daha gururlandırdı. Bizlere böylesine haklı ve anlamlı gururu yaşattığı için kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Tuğçe kızımızın kulübümüzdeki ve milli takımımızdaki tüm hocalarını da tebrik ediyorum" diye konuştu.
 

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