Dışişleri: Ahıska Türklerine gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ahıska Türklerinin ana vatanlarına geri dönüş sürecini yakından takip etmeye ve soydaşlarımıza gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türklerinin ana vatanları Ahıska'dan sürgüne gönderilmelerinin 76. yılına ilişkin, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ahıska Türklerinin ana vatanlarına geri dönüş sürecini yakından takip etmeye ve soydaşlarımıza gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü soydaşın, 14 Kasım 1944'te öz yurtları olan Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden Sovyetler Birliği'nin uzak yerlerine sürgün edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, ABD'den Kırgızistan'a kadar uzanan geniş coğrafyada, dünyanın 9 farklı ülkesine yayılan ve sayıları 500 bine ulaşan Ahıska Türkü'nün, yaşadıkları acıları ve birlik olmanın önemini hiçbir zaman unutmadıkları belirtildi.

Ahıska Türklerinin, yıllar boyunca çetin şartlara rağmen kimliklerini koruduğu, kültürel miraslarını yeni nesillere aktardıklarını belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ahıska Türklerinin ana vatanlarına geri dönüş sürecini yakından takip etmeye ve soydaşlarımıza gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz. Kadın, yaşlı, çocuk ayrımı gözetilmeden sürgüne gönderilen Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilmesinin 76. yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz."