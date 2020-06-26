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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan ABD'li özel temsilciye 'Ayasofya' yanıtı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback'in Ayasofya paylaşımına Twitter'dan verdiği yanıtta, "Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan ABD'li özel temsilciye 'Ayasofya' yanıtı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Büyükelçi Brownback'in Ayasofya'ya ilişkin paylaşımına verdiği yanıtta şunları kaydetti: 

"Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesidir. Kullanımıyla ilgili herhangi bir karar bizim iç işimizdir. Türkiye, 18 dünya miras alanımızın korunmasına aktif katkıda bulunmaktadır. Endişelenmeyin Brownback. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek."

Brownback, paylaşımında, Ayasofya'nın, dünyanın dört bir yanındaki farklı inançlara sahip milyarlarca inanan için muazzam manevi ve kültürel öneme sahip olduğunu belirterek, Ayasofya'nın bugünkü statüsünde müze olarak herkesin erişebilirliğinin sürdürülmesi yönünde Türk hükümetine çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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