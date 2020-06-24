Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Kudüs'teki TİKA tabelasının sökülmesine tepki

Kıran, Doğu Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı duvarındaki TİKA'ya ait tabelaların İsrail polisi tarafından sökülmesine tepki göstererek "Tarihsel ve kültürel mirasa gösterilen bu saygısızlığa uluslararası toplum gereken cevabı vermelidir" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından, Mescid-i Aksa'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığı'nın duvarlarındaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ait tabelaların bu sabah İsrail polisi tarafından sökülmesi görüntülerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"O tabelaları sökebilirsiniz ama ümmetin gönlündeki Türkiye sevgisini asla sökemeyeceksiniz. Tarihsel ve kültürel mirasa gösterilen bu saygısızlığa uluslararası toplum gereken cevabı vermelidir. O balyoz sadece TİKA'mızın tabelasına değil insanlığın kalbine indirilmiştir."

TİKA tabelası 2010'dan bu yana mezarlıkta asılı duruyordu.