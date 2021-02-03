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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18. Kıtalararası Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18'inci MIKTA Toplantısı'na iştirak etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18. Kıtalararası Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na katıldı

Twitter hesabından mesaj paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenen 18'inci MIKTA Toplantısı'na  Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya dışişleri bakanlarının da katıldığını bildirdi. 

Çavuşoğlu, MIKTA Dönem Başkanlığını devralan Avustralya'yı kutlarken, devreden Güney Kore'ye de teşekkürlerini iletti. 

"MIKTA çok taraflı diplomasiye güzel bir örnek." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Türkiye'nin katkılarının devam edeceğini vurguladı. 

25 Eylül 2013'te oluşturulan MIKTA, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasında gayriresmi bir istişare platformu olarak faaliyet gösteriyor. MIKTA ifadesi, katılımcı ülke isimlerinin ilk harflerinden oluşuyor.

Dışişleri bakanları düzeyinde yürütülen MIKTA toplantılarının koordinasyonu ise Dönem Başkanlığını üstlenen ülke tarafından yürütülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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