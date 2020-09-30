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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda konuştu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında başlattığı saldırılara ilişkin, "Ermenistan bu saldırılarıyla 'uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum' diyor. Bunun bir karşılığı olmalı." dedi.

Türkiye'nin gelişmeler karşısındaki tutumuna ilişkin Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Azerbaycan (Ermeni işgali sorununu) sahada çözmek istiyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız dedik."

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın mücadeleyi kendi topraklarında verdiğini belirterek, "Dünyanın neresinde işgalciyle toprakları işgal edilen aynı muameleyi görüyor." diye konuştu.

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Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için bölgesel konferans önerisi
Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için bölgesel konferans düzenlenmesi önerisini yineledi. 

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun GKRY ziyaretiyle ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin eşitliği bozmaması lazım. Kısıtlı da olsa ambargoyu kaldırmaları doğru değil. Eşitliği bozuyor."

"Macron'un Ermenistan'a dayanışma göstermesi işgali desteklemesi anlamına geliyor"
Bakan Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Azerbaycan toprakları için endişe duymazken, Ermenistan'a dayanışma göstermesi işgali desteklemesi anlamına geldiğini belirtti.

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