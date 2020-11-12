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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler." dedi.

Çavuşoğlu, "Bu süreçten Minsk üçlüsünün ders çıkarması gerekiyor, özellikle Fransa'nın. Ateşkesten sonra bile taraflı açıklamalar yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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