Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biden'ın ifadeleri cahilce yapılmış bir açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in ifadelerine ilişkin, "Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede gündemdeki konuların yanı sıra Libya'yı değerlendirdiklerini belirterek, ABD ile uzmanlar düzeyinde istişareleri devam ettirme kararı aldıklarını bildirdi. Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşmesinin ardından AA'ya değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Pompeo'yla görüşmesine ilişkin, "Bu görüşmede ikili ilişkilerde bazı konular vardı. Gündemdeki konuları değerlendirmenin yanında özellikle Libya'yı değerlendirdik. Uzmanlar düzeyinde Libya konusunda istişarelerimizi devam ettirmemiz konusunda hemfikiriz." dedi.