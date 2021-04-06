Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'la görüştü

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, "BM 75. Genel Kurul Başkanı olarak ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Bozkır'la görüştük. Onun önderliğinde Genel Kurul çalışmaları pandemiye rağmen kesintisiz yürüyor." ifadesini kullandı." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'la bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Bakanlık'ta gerçekleşen görüşmeyi Twitter'dan değerlendirdiği mesajında, "BM 75. Genel Kurul Başkanı olarak ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Bozkır'la görüştük. Onun önderliğinde Genel Kurul çalışmaları pandemiye rağmen kesintisiz yürüyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin BM'deki öncü rolünün ve Bozkır'a desteğinin devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, İstanbul'u BM merkezi haline getireceklerini kaydetti.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ın Türkiye'yi ziyareti

Bozkır, Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında gün içinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından da kabul edilecek olan Bozkır, temaslarının ardından TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Bozkır'ın ayrıca, 10 Nisan'da Hatay'da kuzeybatı Suriye'ye yönelik icra edilen BM sınır ötesi insani yardım operasyonlarını ziyaret etmesi ve bir geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunması planlanıyor.