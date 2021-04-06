  • BIST 1.434
  • Altın 454,202
  • Dolar 8,1584
  • Euro 9,6297
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'la görüştü

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, "BM 75. Genel Kurul Başkanı olarak ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Bozkır'la görüştük. Onun önderliğinde Genel Kurul çalışmaları pandemiye rağmen kesintisiz yürüyor." ifadesini kullandı." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'la bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Bakanlık'ta gerçekleşen görüşmeyi Twitter'dan değerlendirdiği mesajında, "BM 75. Genel Kurul Başkanı olarak ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Bozkır'la görüştük. Onun önderliğinde Genel Kurul çalışmaları pandemiye rağmen kesintisiz yürüyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin BM'deki öncü rolünün ve Bozkır'a desteğinin devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, İstanbul'u BM merkezi haline getireceklerini kaydetti.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ın Türkiye'yi ziyareti
Bozkır, Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında gün içinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından da kabul edilecek olan Bozkır, temaslarının ardından TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Bozkır'ın ayrıca, 10 Nisan'da Hatay'da kuzeybatı Suriye'ye yönelik icra edilen BM sınır ötesi insani yardım operasyonlarını ziyaret etmesi ve bir geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunması planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salgının birinci yılında hava kirliliği İstanbul, Ankara ve Bursa'da azaldı06 Nisan 2021 Salı 11:32
  • Maddi ve manevi hastalıklara şifa ramazan 13 Nisan'da başlayacak06 Nisan 2021 Salı 11:19
  • Diyanet'ten son dakika teravih namazı kararı!06 Nisan 2021 Salı 11:18
  • İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Anadolu Ajansı ilkeli duruşuyla en saygın haber kuruluşları arasında yer alıyor06 Nisan 2021 Salı 11:18
  • Yurdun kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklığının artması bekleniyor06 Nisan 2021 Salı 11:17
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Montrö Boğazlar Sözleşmesi) Kırmızı çizgimiz, Karadeniz’in barış ve istikrar güvencesidir06 Nisan 2021 Salı 10:58
  • Bakan Soylu'dan flaş açıklama06 Nisan 2021 Salı 10:49
  • 'Yarasa kız' operasyonu ile ilgi yeni görüntüler ortaya çıktı06 Nisan 2021 Salı 10:41
  • BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Anıtkabir'i ziyaret etti06 Nisan 2021 Salı 10:36
  • Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı06 Nisan 2021 Salı 10:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti