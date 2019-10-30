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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu utanç verici karar yok hükmündedir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı, hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu utanç verici karar yok hükmündedir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine tepki göstererek, "Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Barış Pınarı Harekatı’yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar. Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir!"

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmişti.

 

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