Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu utanç verici karar yok hükmündedir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine tepki göstererek, "Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Barış Pınarı Harekatı’yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar. Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir!"
ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmişti.
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