Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu büyükelçilik görevlerini tebliğ etti

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.

Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.