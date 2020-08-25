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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu çok sert ve net konuştu: Gereği neyse onu yaparız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir." dedi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu çok sert ve net konuştu: Gereği neyse onu yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir." dedi.

Çavuşoğlu, "(Yunanistan'a) Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Yunanistan'a) Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 

"Yunanistan kendisini Türk donanmasının önüne atmaya çalışan ülkelere kanmasın. Komşuyuz. Biz hakça paylaşmayı biliriz." diye konuştu. 

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