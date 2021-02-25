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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın kendini istifaya çağıran Genelkurmay Başkanını görevden almasına ilişkin "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Macaristan'da Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ermenistan ordusunun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırması üzerine bu ülkedeki gelişmelerle ilgili soruya Çavuşoğlu, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Dolayısıyla Ermenistan'daki bu darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, demokrasilerde vatandaşların yönetimle ilgili eleştiri yapmasının, hatta istifa çağrısında bulunmasının doğal olduğunu belirterek "Ama askerlerin, seçimle iş başına gelmiş bir hükümete bırakın darbe yapmayı, istifa çağrısında bulunması bile kabul edilemez. O yüzden biz Ermenistan'daki bu çağrıyı bir kere daha şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgenin istikrarı için önemli bir fırsat penceresinin bulunduğunu ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu tür darbe girişimleri ülkelerin istikrarını bozucu adımlardır. O nedenle karşıyız. Herhangi bir temasımız olmadı, biz de basından takip ediyoruz. Daha detaylı bilgi elde etmeye çalışıyoruz ama Türkiye'nin bu tutumu ilkeli bir tutumdur. Nerede olursa olsun darbeye karşıyız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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