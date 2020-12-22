Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Endonezya'yla birlikte çalışarak ümmeti desteklemeli ve bu konularla mücadele etmeliyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Müslüman dünyasının artın bir İslamofobi ve ayrımcılık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek "Endonezya'yla birlikte çalışarak ümmeti desteklemeli ve bu konularla mücadele etmeliyiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Bu yılın Türkiye-Endonezya arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70'inci olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek yıl yapılması planlanan Endonezya ziyaretiyle iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin hayata geçirileceğini söyledi.

Endonezya'nın bölgesinde Türkiye'nin önemli bir ortağı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Ekonomi, ticaret ve savunma sanayii alanındaki işbirliğimiz artıyor. Başta Türkiye'nin çok fazla yatırım yaptığı savunma sanayii alanında olmak üzere birçok avantajımız var. Yüksek kalite ve rekabet edebilir fiyatların yanında hiçbir siyasi engel bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık 350 milyon olmasına rağmen ticaret hacminin 1,5 milyar dolar olduğuna değinen Çavuşoğlu, "1,5 milyar dolar gerçek potansiyelimizin çok gerisinde. Bu nedenle 10 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefimize ulaşmak konusunda mutabık kaldık." dedi.

Çavuşoğlu, mutabık kalınan bir diğer konunun ise iki ülke iş dünyasının birbirine yapacağı yatırımları artırma olduğunu belirterek, "Türk şirketleri, pandemiye rağmen Endonezya'ya yatırım yapma ilgililer. Özellikle inşaat alanında kamu-özel işbirliği modelini de konuştuk. Türkiye'nin kamu-özel işbirliği modeli şu an dünyaya bir örnek ve bu alandaki tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu modelle birçok büyük projeyi hayata geçirdik. Ayrıca Türk inşaat sektörü dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Onlar da Endonezya'nın planladığı projeleri hayata geçirmek istiyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ile Endonezya'nın küresel konularda benzer görüşlere sahip olduğuna da vurgu yapan Çavuşoğlu, iki ülkenin yer aldığı uluslararası kuruluşlarda birbiriyle uyum içinde çalıştığını söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile Türkiye'nin ilişkilerini geliştirmede destek veren Marsudi'ye de teşekkür etti.

Müslüman dünyasının artın bir İslamofobi ve ayrımcılık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Endonezya'yla birlikte çalışarak ümmeti desteklemeli ve bu konularla mücadele etmeliyiz. Ayrıca iki Müslüman ülke olarak değerlerimize zarar verme girişimlerine karşı beraber durmalıyız. Bu konuda Endonezya'yla Türkiye'nin benzer görüşleri olduğunu görmekten de mutluluk duyuyorum. İki önemli Müslüman ülke olarak ülkelerimizin ve ümmetin ortak amaçları ile çıkarlarını birlikte korumalıyız" diye konuştu.

Çavuşoğlu ve Marsudi ayrıca diplomatik alanda işbirliği, diplomat değişimi ve eğitimi alanlarında bir mutabakat zaptı da imzaladı.

Marsudi: "Endonezya-Türkiye Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ikili ticareti artırma potansiyeline sahip"

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, burada yaptığı konuşmada, karşılıklı iş birliği çerçevesinde iki ülke liderlerinin yetkilendirdiği şekilde serbest ticaret anlaşmasının 2021'de tamamlanması amaçlanarak müzakereleri sürdürmeyi kabul ettiklerini söyledi.

Söz konusu anlaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası birçok açıdan ekonomik toparlanmayı da teşvik edeceğini vurgulayan Marsudi, "Endonezya-Türkiye Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması iki ülke arasında ikili ticareti artırma potansiyeline sahip." diye konuştu.

Marsudi, son dönemde Türk yatırımcıların artan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Endonezya'da yakın zamanda onaylanan ve yabancı yatırımı teşvik eden istihdam yasasından Bakan Çavuşoğlu'na bahsettim. Bunun, buradaki Türk yatırımlarına daha elverişli ortam sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünü vesilesiyle salgın döneminde yaptığı ziyareti memnuniyetle karşıladığını dile getiren Marsudi, imzaladıkları "Diplomatik Kapasite İnşası Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın ortaklığı güçlendirmenin yanı sıra iki ülkenin diplomatik kapasitesini geliştireceğini söyledi.

Marsudi, görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek yıl Endonezya'ya yapması planlanan ziyareti de ele aldıklarını aktardı.

"Savunma sektöründe ilerlemeye tanık olduk"

Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun geçen hafta Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Marsudi, bu ziyaretin iki ülkenin savunma iş birlikleri ve savunma sanayisini daha da geliştirme taahhüdünün göstergesi olduğunu belirtti.

Marsudi, hazirandan bu yana da iki ülke arasında elektrikli araba, roket fırlatma sahaları ve uydu gibi çeşitli teknoloji ve endüstriyel alanlarda iş birliği için yoğun görüşmeler başladığını ifade ederek, "Savunma sektörü ve savunma sanayi iş birliğinde son iki yılda önemli ilerlemeye tanık olduk. Savunma sektöründe iki ülke yetkilileri ve uzmanları arasındaki ziyaretler önemli bir şekilde arttı." dedi.

"Aşıya adil ve eşit erişim önemli'"

Bakan Çavuşoğlu ile bölgesel ve küresel meselelere de değindiklerini aktaran Marsudi, salgınla mücadelede çok taraflılığı güçlendirmenin önemini ele aldıklarını söyledi.

Orta Doğu'da barış ve istikrarın salgın sonrası dönemde küresel iyileşme için şart olduğunu vurgulayan Marsudi, "Endonezya ve Türkiye, İslam dünyasındaki zorlukları ve Müslümanların refahına yönelik çözüm konusunda İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) güçlendirilmesi ortaklığında mutabık kaldı." diye konuştu.

Retno Marsudi ayrıca Filistin meselesinin, çeşitli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve iki devletli çözümler de dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş unsurlara göre çözülmesi gerektiğini belirterek, Filistin'i her zaman destekleme taahhüdünü yinelediklerini kaydetti.