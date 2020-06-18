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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Erdoğan-Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erdoğan-Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu, ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldıklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Erdoğan-Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Libya'da birlikte çalışma konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu ve ABD ile bu ülkede ortak çalışma yapma konusunda talimat aldıklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD merkezli Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) video-konferansla düzenlediği panelde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk-Amerikan ilişkilerinde iniş ve çıkışların her zaman söz konusu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin iki ülke arasındaki ilişkilere "yeni bir boyut eklediğini" belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın salgının başından beri yakın diyalog içinde bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi yardımlarının ülkede çok olumlu yankılandığını ve gerçek müttefikliğin ne demek olduğu konusunda önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

"ABD'nin Suriye'de YPG ile angajmanından son derece rahatsızız"
Washington'un terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermeye devam etmesinden kaynaklı ABD ile Türkiye arasında Suriye'de görüş ayrılıkları bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu durumun diğer bölgesel konularda söz konusu olmadığını ifade etti. 

Türkiye ile ABD'nin Irak politikasının yakın olduğunu ve NATO şemsiyesi altında Irak güçlerinin eğitilmesi konusunda birlikte çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'de YPG ile angajmanından son derece rahatsızız. Burada özellikle de Suriye'nin bölünmesine yönelik bu tür faaliyetlerin durdurulması gerekiyor. İlişkilerimizi gölgeleyen en önemli sorunlardan bir tanesi de budur." değerlendirmesinde bulundu. 

"ABD ile ilişkilerimizde bir yumuşama var"
Türkiye'nin FETÖ mensuplarının iadesine ilişkin talebi ve Ankara'nın Rusya'dan S-400 sistemlerini satın almasının da iki ülke arasındaki sorunlar olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Son zamanlarda özellikle de geçen seneye göre aramızda bir yumuşama söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. İdlib harekatımızdan sonra en güçlü desteği Amerika'dan gördük. Avrupalı müttefiklerimizden sözlü destek gördük ama somut hiçbir destek göremedik." ifadelerini kullandı.

ABD'nin son zamanlarda Libya konusunda daha aktif olmaya başladığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: 

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve ABD olarak birlikte çalışmamızı önerdi. Sayın Trump da buna olumlu baktı ve bizim düzeyimizde yani dışişleri, savunma bakanları düzeyinde, istihbaratlar düzeyinde birlikte çalışma talimatı aldık. Şimdi teknik düzeyde arkadaşlarımız görüşüyor. Burada ortak hareket etmemiz, bölgenin istikrarı ve Libya'nın geleceği bakımından da önemlidir."

Türkiye'nin salgınla mücadelesi 
Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı örnek mücadele verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu süreci ekonomik açıdan en az hasarla atlatacak ülkelerden biri Türkiye olacak. Zamanında tedbirler aldık." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, salgın sonrası dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgulayarak, salgının dünya düzenini de test ettiğini söyledi. 

Küreselleşmenin bitmeyeceğini ancak ülkelerin tamamen içe de kapanmayacağını ifade eden Çavuşoğlu, bölgeselleşmenin daha çok öne çıkacağını ve bunun da Türkiye için yeni fırsatları beraberinde getireceğini anlattı.

Çavuşoğlu, uluslararası kuruluşların salgın sürecinde yetersiz kaldığını belirterek, "Türkiye olarak küresel sistemin yenilenmesi için çabamızı ve desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

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