Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hafter bu savaşı kazanamaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in savaşı kazanamayacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in savaşı kazanamayacağını belirtti.

Doğu Akdeniz konusunda değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin (içinde) olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir." dedi.

Çavuşoğlu, ABD'de George Floyd'un öldürülmesine ilişkin de "Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez." açıklamasında bulundu.