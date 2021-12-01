Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü

Çavuşoğlu, Riga'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk günkü oturumuna katıldıktan sonra Hollandalı mevkidaşıyla görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Knapen ile görüşmesinden sonra sosyal medya hesabından, iki ülke arasındaki ekonomik-ticari ilişkileri ve Afganistan’daki güncel durumu ele aldıklarını bildirdi.
Çavuşoğlu'nun NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili görüşmelerine devam etmesi bekleniyor.
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