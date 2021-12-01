Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'nın başkenti Riga'da Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Knapen ile bir araya geldi.