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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Raab ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Raab da Çavuşoğlu'na, Başbakan'ın durumunun iyi olduğunu ve testlerinin yapıldığını söyledi.

Johnson, doktorunun tavsiyesi üzerine bu akşam testler için hastaneye kaldırılmıştı.

Ateş ve öksürük gibi belirtiler gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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