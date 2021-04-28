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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik önerisine tam destek verdik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansla ilgili, "Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve buna yönelik önerisine tam destek verdik." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik önerisine tam destek verdik

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferans kapsamında aynı zamanda federal çözümün neden mümkün olamayacağını anlattıklarını belirtti.

Çavuşoğlu mesajında, "Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve buna yönelik önerisine tam destek verdik. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ancak Ada’daki gerçekler temelinde ulaşılabilir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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