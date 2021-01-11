Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta iki devletli çözümün olması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara'da baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs sorununun çözümü konusunda 52 yıldır sonuç alınamadığını ve federasyon üzerine yapılan müzakerelerin tüketildiğini söyleyen Çavuşoğlu, garantör ülkeler ve adadaki tarafların kendi görüşlerini ortaya koyduğu bir müzakerenin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu konuda Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs'taki taraflar ve garantör ülkelerden oluşan gayriresmi 5+1 toplantısı teklifinde bulunduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Önce neyi müzakere edeceğimizi görüşmemiz lazım. 'Müzakere zemini varsa müzakere çerçeve belgesinin bu doğrultuda belirlenmesi gerekiyor' dedik. Şimdi 5+1 toplantısının gerçekleştirilmesi için süreç devam ediyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un Türkiye'nin ardından bugün Kıbrıs'ı ziyaret ettiğini belirterek "Türkiye ve KKTC'nin bu konudaki tutumu son derece nettir. Bugüne kadar siyasi eşitlik olmadı, egemen eşitliğin müzakere edilmesi gerekiyor. Yani iki devletli bir çözüm olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Yunanistan'la Türkiye arasındaki istikşafi görüşmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, bugüne kadar 60 görüşme yapıldığını ve 5 bin sayfadan fazla doküman ortaya çıktığını vurguladı.

Çavuşoğlu, Aleksis Çipras'ın Yunanistan'da başbakan olmasıyla görüşmelerin durduğunu ancak Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ardından görüşmelerin tekrar gündeme geldiğini anlatarak "İstikşafi görüşmelerin gündemi belli. Daha önce 60 tur neyi görüştüysek, ki Yunanistan'la ihtilaflı olduğumuz konular bu kapsamda görüşülüyordu, bundan sonraki süreçte de bunu görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Almanya gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Yunanistan'a görüşmelere başlama konusunda uyarıda bulunduğunu ancak Yunanistan'ın 11 Ocak'tan sonra müzakereye başlayabileceğini açıkladığını da hatırlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bugün 11 Ocak ve Türkiye olarak açık bir davette bulunmak istiyoruz. Bugün itibarıyla ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere başlamaya davet ediyoruz. Ev sahibi ülke biziz ve tarihini bu müzakereleri yürütecek arkadaşlarımız, heyetlerimiz Yunanistan'daki muhataplarıyla beraber belirleyecektir. Ama biz bugünden itibaren hazırız ve tüm meseleleri her zaman olduğu gibi, kendine güvenen bir ülke olarak görüşmeye hazırız."

Çavuşoğlu, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın kendisini Yunanistan Dışişleri Bakanı Niko Dendias'la Tiran'da buluşturmak istediğini ancak Dendias'ın bu dönemde karantinaya girdiğini de belirterek "Bu ilk görüşmeden sonra da Rama'nın daveti üzerine Tiran'a giderek Dendias'la görüşmeye hazırım. Bu bir davettir, umarım Yunanistan bu fırsatı, bu daveti geri çevirmez ve istikşafi görüşmeler en yakın zamanda başlar." diye konuştu.